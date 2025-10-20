Madrid mira al futuro con un plan para descarbonizar su parque residencial en 25 años

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado la Agenda Descarboniza Madrid 2050, la nueva estrategia municipal que marca el camino hacia una ciudad libre de emisiones. El plan, dado a conocer este lunes por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, en el Planetario de Madrid, fija como meta un parque residencial plenamente descarbonizado en 2050 y prevé la rehabilitación energética de 80.000 viviendas antes de 2030.
Tres líneas de acción para una ciudad más eficiente
La Agenda se apoya en tres grandes programas:
- El Plan Rehabilita, que impulsa mejoras en eficiencia y sostenibilidad en edificios, priorizando los más antiguos y con peor rendimiento energético.
- Transforma tu Barrio, una estrategia integral que combina rehabilitación urbana con medidas de renaturalización y creación de comunidades energéticas locales, como la que ya funciona en el barrio de Orcasitas.
- Estrategia Habita Madrid, que monitorizará el consumo real de las viviendas rehabilitadas mediante el nuevo Visor Descarboniza, una herramienta digital que permitirá a los madrileños consultar los resultados en ahorro y reducción de emisiones.
Madrid lidera la rehabilitación energética en España
La capital se ha convertido en un referente nacional en eficiencia energética. En 2024, Madrid superó en un 150 % los objetivos estatales, logrando un ahorro de 119 millones de kWh y evitando la emisión de 27.700 toneladas de CO₂ al año.
Además, la colaboración público-privada ha permitido movilizar más de 500 millones de euros de inversión y generar más de 6.000 empleos anuales en el sector de la rehabilitación y la energía.
“Madrid mira al futuro con una estrategia propia y una meta clara: que cada hogar contribuya a una ciudad más limpia, eficiente y habitable”, concluyó González.