El gobierno municipal aprueba en solitario los presupuestos 2026 para Madrid

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, con los votos en contra de la oposición, el presupuesto para 2026 que contará con 6.578 millones de euros.

Se han incorporado 52 enmiendas de todos los grupos municipales. Todas las áreas de Gobierno, las áreas delegadas y los 21 distritos dispondrán de más presupuesto en 2026 que en este ejercicio y destacar el gasto social alcanzará los 1.273 millones de euros (143 millones más que en 2025), lo que permitirá al Ayuntamiento destinar a políticas sociales 361 euros por habitante, un 43 % más que en el año 2019.

Además, se incluye una nueva reducción de la presión fiscal, IBI, que se une a las cinco anteriores aprobadas, ha permitido un ahorro acumulado desde el año 2019 de 1.280 millones de euros a los contribuyentes madrileños. También, se modificarán las bonificaciones en el IVTM y se incorporará la variable del número de empadronados para el cálculo de la tarifa en inmuebles de uso residencial.

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha destacado que se ha trabajado en un escenario de "prudencia" ante la "incertidumbre estatal" y como reflejo "de estabilidad institucional, de responsabilidad política, de transparencia de gestión y de respeto a los compromisos adquiridos con los madrileños" y ha añadido que estas cuentas son "el reflejo de estabilidad institucional, de responsabilidad política, de transparencia de gestión y de respeto a los compromisos adquiridos con los madrileños". "Entendemos que son los presupuestos que Madrid necesita".

La oposición ha criticado con dureza al gobierno municipal asegurando que tiene el proyecto político agotado.

La socialista Emma López ha explicado el rechazo de su grupo por las "cuatro letras" que marcan las cuentas de 2026, las de "nada", sin ideas y sin ganas que, aseguran en ningún caso mejorarán la vida de los ciudadanos.

Desde Más Madrid Sara Ladra ha advertido que los presupuesto responde "a los intereses económicos" del gobierno municipal, y que están relacionados con la especulación inmobiliaria, turismo de lujo, en definitiva, ha insistido, son unas cuentas hechas "para ricos".

Por último, desde VOX, Arantxa Cabello, considera que las políticas económicas del gobierno municipal están diseñadas por Bruselas y buscan "más intervención, más presión fiscal y más dependencia del gasto público" que perjudican a la clase media.