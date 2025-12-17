Los bomberos de la Comunidad llevan la ilusión de la Navidad a los hospitales madrileños

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha sorprendido este miércoles a los niños que se encuentran ingresados en el Hospital Puerta de Hierro, de Majadahonda, con una visita navideña. “Ver que ese niño que desgraciadamente a lo mejor no puede pasar la Navidad con sus padres, puede disfrutar esas horas y se queda con los regalos y la ilusión es satisfactorio para nosotros”, explicaba Pedro Antonio Ruiz, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

Los niños han podido ver con sus propios ojos a los bomberos en plena acción, descendiendo con cuerdas 15 metros de la fachada del hospital. Antes de recibir una serie de regalos, algunos donados por patrocinadores, desde cascos de bomberos y juguetes hasta peluches, libros o pegatinas.

Más de 200 voluntarios procedentes de los 22 parques regionales y del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) participan en esta iniciativa que lleva más de 30 años. Para Beatriz Albarrán, operadora del CECOP, es su primera vez pero está siendo tan gratificante como esperaba, nos confiesa, “sientes ganas de ojalá poder hacer más, de estar todo el tiempo del mundo y charlar con todos” los niños que están en el hospital.

En total, visitarán 19 centros hospitalarios públicos de la región. Este jueves continuarán en Villalba y El Escorial; el viernes, en el Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares) y el Gregorio Marañón (Madrid) y terminarán el próximo lunes, 22 de diciembre, en los complejos sanitarios del Tajo (Aranjuez), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y Guadarrama.