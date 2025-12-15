La Comunidad de Madrid facilita el cribado de cáncer de colon con kits gratuitos en farmacias

La Comunidad de Madrid ha comenzado a distribuir gratuitamente en las farmacias de la región los kits para el cribado del cáncer de colon y recto dentro del programa PREVECOLON. La iniciativa está dirigida a la población de entre 50 y 69 años que no presenta síntomas ni factores de riesgo añadidos, y supone un paso más para facilitar el acceso a una prueba clave en la prevención de uno de los tumores más frecuentes.

Desde el pasado viernes, las personas incluidas en este rango de edad tienen pautado el kit en su Tarjeta Sanitaria, lo que les permite recogerlo en la farmacia que elijan entre las más de 3.000 existentes en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora, estos dispositivos solo podían obtenerse en los centros de salud.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado una farmacia del barrio madrileño de Chueca para conocer de primera mano el funcionamiento de esta nueva medida. Durante la visita, ha destacado la importancia del papel de las farmacias como punto de contacto diario con los ciudadanos y ha agradecido la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, materializada a través de un convenio con el Gobierno regional.

Según ha explicado Matute, el objetivo es dispensar hasta 400.000 kits al año y lograr que cada vez más madrileños participen en el programa de detección precoz. La prueba es sencilla, indolora y sin molestias para el paciente, ya que consiste en el análisis de una muestra de heces que posteriormente debe entregarse en el centro de salud.

Los resultados avalan la eficacia del programa. En el último año, PREVECOLON permitió detectar 499 casos de cáncer, identificar 447 lesiones de alto riesgo y localizar 2.914 lesiones que requerían vigilancia y seguimiento médico. Además, en 2024 se realizaron cerca de 357.000 pruebas de sangre en heces, una cifra récord de participación en la región.

El cáncer de colon y recto puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas y es la segunda causa de muerte por cáncer en España. La detección temprana no solo reduce la mortalidad, sino que también permite eliminar pólipos precancerosos mediante pruebas complementarias como la colonoscopia. Por ello, desde la Consejería de Sanidad insisten en la importancia de participar en los programas de cribado y realizar la prueba a tiempo.