Cibeles abre su tradicional pista de patinaje sobre hielo

El alcalde Almeida ha inaugurado la pista de patinaje sobre hielo situada en el palacio de Cibeles y que mañana sábado se abrirá al público.

Para el regidor, esta pista de hielo "se ha convertido en una tradición en el Ayuntamiento de Madrid" y ha puesto en valor este espacio pensado para "poder pasar un rato de entretenimiento en días tan especiales como la Navidad". Además, ha animado a todos los ciudadanos a acercarse "con la familia y con los niños" y ha subrayado que en el Palacio de Cibeles "nos encanta poder acoger a tantas personas que todos los días vienen a patinar y a disfrutar".

La pista de hielo natural, con una superficie de 400 m², permanecerá abierta al público desde mañana sábado, 13 de diciembre, hasta el 5 de enero en horario general de 11:20 horas (primer pase) a 20:50 h (último pase). Del 15 al 19 de diciembre, la apertura será de 16:20 h (primer pase) a 20:50 h (último pase) y también tendrá horarios especiales los días 24 y 31 de diciembre, de 11:20 h (primer pase) a 17:20 h (último pase); 25 de diciembre y 1 de enero, de 17:20 h (primer pase) a 20:50 h (último pase) y 5 de enero, de 11:20 h (primer pase) a 13:50 h (último pase).

La entrada a la Galería de Cristal será gratuita hasta completar aforo. Las entradas para la pista de patinaje se podrán adquirir en la taquilla ubicada dentro del recinto y en www.navidadmadrid.com a 6,50 euros, con turnos cada 30 minutos.