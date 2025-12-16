Detenidos dos hombres por asaltar una furgoneta para robar joyas por valor de más de 300.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, de 38 y 39 años y nacionalidad española, como presuntos responsables del asalto a una furgoneta el pasado 21 de octubre en el distrito de Salamanca. Ataviados como operarios de transporte para no llamar la atención, eligieron su objetivo: un vehículo que trasladaba 44 paquetes de joyería de reconocidas marcas, cuyo precio superaba los 300.000 euros.

Siguieron a este vehículo subidos a una furgoneta alquilada a nombre de un tercero, que no consta que tenga relación con el robo. Luego, esperaron a que se detuviera y bajaran los transportistas para asaltarlo. Mientras uno de ellos vigilaba, el otro forzó el portón del vehículo utilizando distintas herramientas y, una vez consiguió abrirlo, sustrajeron todas las joyas.

Avanzada la investigación, los agentes pudieron identificar y localizar a los dos sospechosos. Ambos fueron detenidos el pasado 2 de diciembre; uno de ellos en Madrid y el otro en la localidad toledana de Chozas de Canales. Están acusados de un delito de robo con fuerza y los dos han sido puestos a disposición judicial.