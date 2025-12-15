Madrid cumple cuatro años sin necesidad de activar el protocolo anticontaminación

La última vez que el Ayuntamiento de Madrid se vio obligado a activar el protocolo por contaminación del aire y a restringir el tráfico fue en el mes de diciembre del año 2021. Hoy lleva cuatro años consecutivos sin necesidad de hacerlo porque cumple con la directiva europea. Ninguna de las 24 estaciones medidoras de la capital ha superado los umbrales de dióxido de nitrógeno establecidos por dicha directiva. El límite está en 50 microgramos por metro cúbico y ninguna estación rebasa hoy los 31 microgramos. Es más, “prácticamente la mitad de las estaciones ya cumplía en 2024 la directiva europea fijada para 2030”, que reduce las emisiones a la mitad, ha afirmado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras la reunión de la Comisión de Calidad del Aire en el Palacio de Cibeles.

Desde 2019, la ciudad de Madrid ha reducido un 27’9% las emisiones de gases de efecto invernadero -un 53’8% desde el año 2000, por encima de la media nacional-; mientras que el dióxido de nitrógeno ha caído un 36%. Son “los datos más bajos de la serie histórica”, ha indicado Carabante.

El delegado de Medio Ambiente se reconoce “muy orgulloso” de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, “Madrid lidera la lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad del aire y lidera la lucha contra la contaminación”. Habla Carabante de una lucha “integral y global”, que va más allá de reducir los vehículos contaminantes -la edad media de la flota de los vehículos particulares está en torno a los 10 años en Madrid, mientras que la media nacional es de 13 años-. Esta lucha engloba también, destaca Carabante, las políticas de eficiencia energética; la mejora de las zonas verdes o la eliminación de las calderas de carbón, entre otras medidas. Aunque reconoce que el impulso del transporte público está siendo fundamental. Ha anunciado, en este sentido, que la Empresa Municipal de Transportes cerrará este 2025 con más de 500 millones de viajeros, algo que “no ha pasado nunca en la historia de la ciudad de Madrid”, ha añadido.