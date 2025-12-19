La Asamblea de Madrid aprueba los Presupuestos 2026, los terceros de la Legislatura

Sanidad y Educación acaparan 18.000 millones, el 58,6% del presupuesto autonómico, que prioriza el acceso a la vivienda, con un alza del 75% en las subvenciones para rehabilitación y del 42% en la construcción de vivienda social, que permitirá entregar 704 nuevos hogares de estas características en Majadahonda, Móstoles, Villa del Prado y Madrid capital. Por su parte, el Plan Vive finalizará en este próximo ejercicio 3.200 viviendas de alquiler asequible en 13 municipios, con especial atención a los jóvenes menores de 35 años.

Además, la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 recoge más de 1.500 millones para seguir desplegando grandes infraestructuras estratégicas públicas, entre las que destacan la ampliación de la Línea 11 de Metro, la Ciudad de la Justicia o la Ciudad de la Salud.

Todas estas actuaciones son posibles por el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid, que lidera en España la creación de empresas y de empleo, la renta per cápita y la atracción de inversiones extranjeras, unidas a la gestión responsable y eficiente de los recursos públicos. También gracias a las 34 bajadas de impuestos del Gobierno madrileño desde 2019, de las que dos entrarán en vigor una vez aprobados los Presupuestos: Se trata de la deducción en la matrícula de estudios universitarios o de FP para los

jóvenes que estudian y trabajan de forma simultánea (hasta 400 euros), y la nueva bonificación de hasta el 95% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios y hosteleros con solera (con más de 50 años de vida). Además, 2026 será el primer año completo con la rebaja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones extendida para hermanos, tíos y sobrinos.