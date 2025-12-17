Ayuso hace balance del año, vaticina un 2026 "negro" para Sánchez y avisa: "que nos dejen trabajar en paz"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho balance de al año que termina asegurando que ya tiene el 97,17% de las mismas cumplidas o en curso. En total, se han ejecutado 248 iniciativas y otras 198 continúan en desarrollo, lo que supone 446 de las 459 contempladas. Entre las actuaciones destacadas, la reapertura de la Línea 7B de Metro tras completar las obras de consolidación; ya está operativa la conexión de la Línea 3 con MetroSur en la estación de El Casar (Getafe), y avanzan los trabajos para la automatización de la Línea 6, que se reabre por completo este próximo 20 de diciembre. 2025 ha sido también el año del inicio de los proyectos de la futura Ciudad de la Justicia de Madrid y de la Ciudad de la Salud. Asimismo, el Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 75 medidas, ya está ejecutado al 92%.

DEPENDENCIA, INFANCIA Y UNIVERSIDADES

La Comunidad de Madrid ha alcanzado un récord de madrileños atendidos en el sistema de dependencia, con cerca de 210.000 usuarios y más de 296.000 prestaciones y servicios concedidos. También se ha superado la cifra de 65.000 plazas de asistencia especializada para mayores, personas con discapacidad y enfermedad mental grave. El área de Atención Temprana ha llegado por primera vez a las 7.000 plazas, lo que representa un aumento del 85%, a la que se une la reducción de un 25% la lista de espera y el crecimiento en un 15% del número de niños atendidos, superando los 9.400 y los 20.000 tratamientos.

El Ejecutivo autonómico ha presentado el nuevo Plan de Choque de Vivienda para los años 2026 y 2027, con 15 medidas, después de cumplir en poco más de un año el 90% de las propuestas presentadas en 2024. Así, la región lidera la construcción de vivienda protegida en España, gracias en parte al éxito del Plan Vive, que contará con 14.000 casas de alquiler asequible en más de una veintena de municipios. Hasta la fecha, ya se han entregado 5.175 inmuebles repartidos en Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y la capital. En el primer año de aplicación de la Ley que permite convertir oficinas en viviendas de alquiler asequible sin cambiar el planeamiento municipal, se han solicitado licencias para 3.679 casas, con proyectos para otras 4.721, sumando así 8.400 nuevos hogares que beneficiarían a más de 20.000 madrileños.

El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 que previsiblemente se aprobarán este mismo mes en la Asamblea regional, vuelve a evidenciar el compromiso con la calidad y los recursos destinados a sus universidades públicas. Así, el próximo año estos seis centros de estudios superiores contarán con 1.239,7 millones de euros, 75,3 más que en 2025. Además, el Ejecutivo madrileño ha estrenado este curso 2025/26 medidas orientadas a proteger a la infancia y la preadolescencia en las etapas y cursos más sensibles para su desarrollo integral. En este sentido, se ha implantado el decreto que regula y limita el uso individual de dispositivos digitales en Infantil y Primaria, y la iniciativa Patios abiertos, del que se benefician gratuitamente los alumnos del propio colegio y otros del municipio matriculados en centros distintos, que podrán jugar en las pistas deportivas y acudir a sus bibliotecas para la lectura o el estudio.

2025, AÑO EXCEPCIONAL

En 2025, la Comunidad de Madrid tuvo que hacer frente a dos situaciones de excepcional gravedad. La primera fue el mayor episodio de lluvias registrado en 135 años, que obligó a mantener activado durante 33 días el Plan INUNCAM y generó, entre el 5 de marzo y el 7 de abril, 350.000 llamadas al 112, 1.000 expedientes por inundaciones y más de 540 intervenciones de los bomberos regionales. La segunda llegó con el gran apagón del 28 de abril, que dejó a España sin suministro eléctrico durante 12 horas, periodo en el que el teléfono 112 atendió 33.100 llamadas y los bomberos realizaron 400 actuaciones, mientras servicios esenciales como hospitales y centros de emergencias se mantuvieron operativos gracias a sus sistemas autónomos.

La Consejería de Digitalización ha impulsado la implantación de la Inteligencia Artificial (IA) en la Administración regional, identificando más de 200 casos de uso, de los cuales 88 ya están en operativos. En el ámbito sanitario, se han automatizado procesos como los recordatorios de cribado de cérvix y la ayuda mecanizada a la prescripción de fármacos, revisando más de 80 millones de recetas anuales para mejorar la protección del paciente.

GRANDES EVENTOS EN 20026

En 2025, la Comunidad de Madrid ha reforzado su posición en el panorama nacional e internacional al convertirse en sede de grandes acontecimientos deportivos como el primer partido de la NFL en España, al que asistieron 78.610 personas; el pistoletazo de salida para la llegada del Gran Premio de España de Fórmula Uno, de cara a 2026; o de la Fórmula E y la confirmación del Eurobasket en 2029. A ello se suma la celebración de una nueva edición de los Premios Laureus y la organización de competiciones de primer nivel como la Copa del Mundo de Escalada, la Copa de Europa de Atletismo, el torneo de vóley playa Beach Pro Tour Futures, el Premier Padel Madrid, así como etapas clave de La Vuelta y la final de la UEFA Women’s Nations League, entre otros. También ha acogido foros como Sports Summit Madrid 2025, donde se abordó el impacto de la industria deportiva en la región que generó 556 millones de euros con la celebración de más de 400 eventos en 2023.