El Teleférico de Madrid abrirá a finales de 2026

Los ciudadanos podrán disfrutar del Teleférico de Madrid a finales de 2026. Tendrá que tener paciencia y aguantar un año más ya que, según ha explicado el alcalde, la licitación "no es sencilla", que se suma al complejo desmontaje.

Una renovación, sin duda, imprescindible debido al desgaste temporal sufrido desde su apertura en 1969 y que ocasionó la suspensión del servicio y su cierre en 2022 tras una inspección de cable con resultado desfavorable.

No solo se reformarán las estaciones, también se sustituirán todas las cabinas y se instalará un nuevo sistema tecnológico para convertirlo en un activo turístico. Se instalará nueva tecnología con un funcionamiento completamente automático y seguro, que garantizará la accesibilidad universal y lo convertirá en un medio de transporte respetuoso con energía limpia como fuente de alimentación y bajas emisiones de ruido.

Hay que recordar que el pasado mes de abril la EMT sacaba a licitación por procedimiento abierto la renovación total del Teleférico con un presupuesto base de 36,8 millones de euros. El contrato tiene un valor estimado de 31,9 millones de euros y el presupuesto base de licitación alcanza los 36,8 millones. La primera fase, la redacción del proyecto de ejecución, cuenta con un presupuesto de 690.703 euros y la segunda, la ejecución de la obra alcanzaría los 29,7, de los cuales casi la mitad iría destinada a la instalación electromecánica.