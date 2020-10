Madrid ordena confinar perimetralmente la Comunidad durante los puentes

La Comunidad de Madrid se confinará perimetralmente durante los puentes. Así lo ha ordenado Isabel Díaz Ayuso, que ha ordenado el cierre de toda la región para el puente de Todos los Santos y también para el siguiente, el de La Almudena. Aún así, esperará a una respuesta de Sanidad.

El anuncio llega un día después de la comparecencia conjunta con Emiliano García-Page y Alfonso Fernández Mañueco, en la que Ayuso pidió un cierre "por días" al Gobierno central, mientras Castilla-La Mancha y Castilla y León anunciaron el confinamiento perimetral de todas sus regiones.

Ayuso insiste: "Quiero cerrar la Comunidad los menos días posibles"

"No estoy conforme con cerrar Madrid", ha dicho Díaz Ayuso en su comparecencia, donde también ha insistido en que no tiene "ningún estudio sanitario" que demuestre que un confinamiento perimetral es "lo mejor": "Como no tengo ningún estudio que diga que es lo mejor, lo quiero hacer los menos días posibles y lo mínimo".

Por ello, Ayuso ha reafirmado que defiende "las medidas adaptadas a cada situación", unas restricciones que llama "quirúrgicas" y con "flexibilidad normativa".

Medidas "adaptadas" a la situación para evitar desplazamientos masivos

Así, la presidenta de Madrid ha anunciado el cierre perimetral de la Comunidad: "He ordenado el cierre solo por los días imprescindibles, durante este puente y también en el siguiente. Espero que se nos escuche para que podamos tomar estas medidas quirúrgicas de esta manera y evitar así desplazamientos masivos".

Por último, Ayuso también ha dicho que van a colaborar con otras comunidades: "La Comunidad de Madrid colaborará y hará lo que sea necesario".