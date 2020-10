Coronavirus, confinamiento en España y cierre de Madrid: Votación del estado de alarma, casos y última hora de la Covid-19

Abascal anuncia que Vox presentará un recurso de inconstitucionalidad al TC por el estado de alarma

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha subido a la tribuna de oradores para anunciar que su formación no sólo votará 'no' al estado de alarma del Gobierno, sino que presentará un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional: "Esta votación no es más que el acta del atrocinio que están protagonizando de nuevo".