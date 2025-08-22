La Comunidad de Madrid ofrece ayudas a PYMES para elaborar proyectos de IA

La Comunidad de Madrid ha recibido 128 solicitudes de PYMES en la convocatoria de ayudas para proyectos relacionados con la inteligencia artificial para mejorar así su competitividad. Para estas ayudas se combina formación y financiación para ser referente en la industria tecnológica madrileña.

Este programa fue lanzado el pasado junio y cuenta con una inversión por parte del Ejecutivo regional de más de 4 millones de euros. Este programa ofrece subvenciones a cada una de las empresas beneficiarias de hasta 200.000 euros.

Desde la Consejería de Digitalización, coordinada por Miguel López Valverde, destacan que el objetivo de este tipo de programas es impulsar proyectos innovadores. Con estas ayudas, según el consejero, pretenden que estas PYMES "sean más competitivas en el mercado, crecer más rápido en la industria madrileña y alcanzar antes sus objetivos".

Star Robotics con el apoyo regional

Una de las compañías que se ha beneficiado de este programa es Star Robotics, que desarrolla en el taller de su sede en Madrid sus proyectos de robótica e inteligencia artificial para empresas internacionales de seguridad y vigilancia. Gracias a esta ayuda, la PYME ha reforzado su flota de robots destinada a sectores como la vigilancia y la seguridad.

Star Robotics se dedica a crear robots autónomos y, mediante este proyecto organizado por la Comunidad de Madrid, lo que ha conseguido son nuevas capacidades y funcionalidades. Todo ello, sin la ayuda del propio Ejecutivo regional, no habría podido incorporar a la empresa; ahora, tal como afirma el CEO de Star Robotics, Ángel Alejandre, han sido capaces de mejorar estos robots. Además, con la incorporación de la inteligencia artificial, esta empresa pretende dar a conocer las ventajas que tienen los proyectos con el uso de esta herramienta, ya que ahora cualquier funcionalidad se puede corregir e introducir en escasos días en los dispositivos que la propia crea.