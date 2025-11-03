La Comunidad de Madrid inicia una campaña para alertar de los riesgos de la pornografía en las redes sociales

La consejera de Familia ha remarcado en la presentación de la iniciativa que su objetivo es advertir del peligro de “la pérdida del control sobre lo que se comparte”, así como la “normalización del sexo como producto y la banalización del consentimiento”. Además, Dávila ha recordado que la educación digital y afectivo-sexual son “las herramientas más poderosas para protegerse y construir relaciones basadas en el respeto y la libertad”.

La campaña pretende promover una reflexión entre los más jóvenes, especialmente entre las mujeres, sobre el contenido exclusivo, de carácter sexual o erótico, que se comparte en las plataformas online a cambio de dinero. Esta forma de crear contenido conlleva una serie de riesgos que no solo se limitan al plano psicológico. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el sexting (envío de mensajes sexuales o eróticos) o la sextorsión constituyen formas de violencia digital cada vez más frecuentes. De igual forma, el anonimato y la interactividad facilitan fenómenos como el grooming (acoso sexual a menores) o el ciberacoso.

NUEVO CENTRO ESPECIALIZADO

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en 2026 un nuevo centro público especializado para el tratamiento de menores expuestos a situaciones de riesgo por acceder a pornografía o que se vean envueltos en problemas de violencia de cualquier tipo y medio, sea tecnológico, de bandas juveniles o con otros chicos de su entorno. Este recurso, anunciado por Díaz Ayuso en el pasado Debate del Estado de la Región, contará con profesionales que desarrollarán programas de atención e intervención psicológica y social para ayudar al menor que se encuentre en peligro, así como para asesorar a sus familiares.