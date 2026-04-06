POLÉMICA

Ayuso reprocha al lehendakari Pradales que apele al origen del Guernica para pedir su traslado a Euskadi "según convenga"

La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende que el Gobierno regional quiere que "todo el mundo en España se beneficie" en acontecimientos como el próximo Gran Premio de Fórmula 1 o la visita del Papa. Declaraciones tras visitar dos nuevos recursos de la sanidad pública regional en el municipio de Parla.

Patxi Linaza

Madrid |

Ayuso reprocha al lehendakari Pradales que apele al origen del Guernica para pedir su traslado a Euskadi "según convenga"
Ayuso reprocha al lehendakari Pradales que apele al origen del Guernica para pedir su traslado a Euskadi "según convenga" | Comunidad de Madrid

Para Díaz Ayuso: "El patrimonio de los españoles es de todos los españoles, lo que no se puede hacer es dividirlo por 17 estados, naciones y, de esta manera, seguir alentando ese sentimiento. Desde Madrid lo que queremos es que todos crezcamos juntos, lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga porque, entonces, llevamos toda la obra de Picasso a Málaga. Me parece que es cateto y pienso que la cultura es universal. Además saben que esto no puede salir o, si sale, es poniendo en riesgo la integridad esa obra", ha expresado.

De esta forma, ha defendido que quien quiera pueda venir a Madrid, al Museo Reina Sofía donde se encuentra el cuadro, a disfrutar de la obra, "patrimonio de todos los españoles". El Gobierno vasco trasladó la semana pasada al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la petición de traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. Esta misma semana se hizo público un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja "rotundamente" ese traslado por estar en riesgo la integridad del cuadro.

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