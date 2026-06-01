PP y VOX chocan en la aplicación de una PAU única en toda España

La portavoz de Vox en el Hemiciclo reclama a los populares que se establezca un examen unificado en todos los territorios donde gobierna, algo que los presidentes autonómicos del PP acordaron en 2024: "o puede ser que tengamos 17 PAU distintas", ha afirmado Isabel Pérez Moñino.

Su homólogo en el grupo popular, Carlos Díaz Pache, subraya que el acuerdo al que se llegó ya se está cumpliendo y ya se han establecido criterios comunes de corrección y se han homogeneizado las pruebas: "para abordar una PAU común se necesita al Gobierno. Se necesita estar en el Ministerio de Educación para abordar una reforma integral de la PAU".

PSOE y Más Madrid coinciden en que una PAU única no resolvería los problemas de la Universidad: Mar Espinar recuerda que para unificar los exámenes habría que cambiar la ley estatal de educación y quitarle sus competencias a las comunidades autónomas, y ha subrayado que las diferencias entre exámenes "nunca han sido un problema ni lo serán".

Desde Más Madrid, Manuela Bergerot ha afirmado que la insistencia de Vox por unificar las pruebas responde a su voluntad de "tapar los verdaderos problemas que hay en la educación, como son la falta de plazas en las universidades públicas".