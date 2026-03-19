Ayuso presenta un programa de actividades para disfrutar del eclipse de agosto en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy el programa de actividades científicas, educativas y culturales organizadas por el ejecutivo autonómico para poder disfrutar el eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto en distintos municipios de la región por primera vez desde hace más de un siglo. "Queremos que cada niño y cada joven participe, y no se quede al margen de este acontecimiento único.", ha subrayado la mandataria de la capital. Además, ha situado a Madrid como punto de encuentro para la ciencia, "que proyecta hacia España y el resto del mundo."

En esta línea, centros de investigación, universidades, y el Clúster del Espacio regional celebrarán las próximas semanas charlas y talleres con material divulgativo para acercar este acontecimiento a la ciudadanía. Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades propondrá a colegios e institutos retos didácticos astronómicos en los Miércoles del Eclipse.

11 municipios podrán ver el eclipse

La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha identificado puntos de observación en los once municipios del norte y este de la región, desde donde se podrá ver el eclipse completo (en franja de totalidad). Son los de Somosierra (donde más tiempo se podrá ver, 1 minuto y 29 segundos de eclipse), Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Puerto de Navacerrada, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.

En todos ellos habrá una amplia oferta de actividades culturales y divulgativas con zonas habilitadas para la observación, actuaciones musicales, charlas y ponencias de expertos.

El Gobierno regional repartirá gafas especiales certificadas de forma totalmente gratuita para su correcta contemplación y elaborará una guía práctica con consejos para actuar con la máxima seguridad. Además, toda la información sobre las actividades, localizaciones y distintas iniciativas estará disponible en una página web específica.