Ayuso acusa al “sanchismo destruido” que utiliza "los medios públicos de todos los españoles" y no acepta las reglas por ser “profundamente antidemocrático”

La presidenta ha felicitado a Feijóo por contar con tanta cantera procedente del PP de Madrid; especialmente ha mencionado a José Antonio Sánchez y al ya ex consejero Carlos Novillo, del que ha destacado que le deja "partir porque esto es todo por la patria". Ha subrayado su gestión en incendios, pandemia, inclemencias invernales o danas: "Todo lo ha llevado Carlos a sus espaldas con un sacrificio personal como nadie se puede imaginar. Cuando por fin tenía tres días de vacaciones y se iba con los niños a Almería, no llegaba a Ciudad Real y se tenía que dar la vuelta porque ocurría algo".

También ha loado a alcaldes incluidos en la candidatura, como Paloma Tejero, de Pozuelo de Alarcón; Rocío Alcántara, de Alcobendas, o Lucía Fernández, de San Sebastián de los Reyes. A ello se suman portavoces como Janette Novo, en Rivas; o Antonio José Mesa, en Getafe.

"QUE LA DECADENCIA NO NOSLLEVE A VENEZUELA"

Díaz Ayuso ha pedido a Feijóo que España no se acostumbre a la "quema de calles" como en Barcelona y Bilbao: "al igual que María Corina Machado ha vuelto a casa para devolverle a Venezuela la alegría, el color y la fuerza de un pueblo que quiere crecer unido, ahora le toca hacer una tarea parecida en España, que no lleguemos a lo que el socialismo desaforado ha hecho con esta nación hermana, que la decadencia como las acampadas de Ceuta o la Puerta del Sol, el ataque a los jueces, a los periodistas, a la separación de poderes nos lleve a lo mismo, a Venezuela, que no nos acostumbremos a la quema de calles sólo porque los totalitarios no admiten a nadie que defienda ideas diferentes y les vayan a ganar las urnas, como pasó en Venezuela".