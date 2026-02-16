Arranca una nueva edición de los presupuestos participativos

Según ha informado el Consistorio , comienza un riguroso proceso que se desarrollará a lo largo de los próximos 12 meses en cuatro fases: presentación de proyectos, apoyos, evaluación y votación. Gracias al análisis técnico de viabilidad que se realiza previamente sobre cada una de las propuestas que pasan a la fase final, este proceso permitirá a los madrileños decidir de manera realista el destino de 50 millones de euros, de los que el 30 % (15 millones) se asignarán a proyectos de ámbito ciudad (proyectos de gran envergadura o que afectan a más de dos distritos) y el 70 % restante (35 millones) se distribuirán entre iniciativas de ámbito distrital.

Fase de presentación de proyectos

Desde hoy y hasta el próximo 17 de marzo, cualquier persona mayor de 16 años, sea o no residente en la ciudad de Madrid, podrá presentar hasta un máximo de cinco proyectos de gasto que sean competencia municipal, a través del portal de participación ciudadana Decide Madrid o de forma presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía. Durante el periodo de presentación, la Dirección General de Participación Ciudadana organizará sesiones informativas presenciales y habilitará mesas informativas en todos los distritos con el objetivo de explicar el funcionamiento del proceso y resolver las dudas de las personas interesadas.

Una vez finalizada la fase de presentación, el equipo técnico del Ayuntamiento revisará las propuestas recibidas para comprobar que cumplen los requisitos legales y técnicos. Entre el 1 y el 31 de junio, se abrirá la segunda fase del proceso, en la que la ciudadanía podrá apoyar los proyectos que considere prioritarios con el fin de seleccionar aquellos que pasarán a la fase de evaluación.

Durante el último cuatrimestre de 2026, los servicios técnicos municipales de las áreas y juntas municipales competentes analizarán la viabilidad de los proyectos seleccionados, verificando que puedan ejecutarse en el plazo previsto de dos años, que se ajusten al presupuesto disponible y que sean de competencia municipal. Este trabajo permitirá conformar el listado definitivo de propuestas que se someterán a votación. Finalmente, en febrero de 2027 se abrirá la fase de votación, en la que los madrileños podrán elegir los proyectos que se incorporarán al proyecto inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid para los ejercicios 2028 y 2029.

Más de 850 proyectos ejecutados

De las seis convocatorias anteriores de los presupuestos participativos ya se han finalizado 873 proyectos propuestos y respaldados por la ciudadanía, de los que más de 680 se han completado desde junio de 2019. La mayoría de estas iniciativas están vinculadas a la construcción o mejora de equipamientos deportivos, el desarrollo de programaciones culturales, el impulso de actuaciones de carácter medioambiental, la puesta en marcha de programas socioeducativos, así como la realización de diversas intervenciones de obra pública y accesibilidad.

Desde 2024, año de la última convocatoria, se han ejecutado más de 130 proyectos procedentes de anteriores ediciones, que dan muestra de la diversidad de ámbitos abordados por los presupuestos participativos. En el ámbito deportivo y en este periodo, destaca la creación de pistas infantiles y para bicicletas en la calle de Matilde Gayo, en el distrito de Usera.

En materia medioambiental, se han puesto en marcha iniciativas como el jardín mediterráneo didáctico en Barajas, diversos talleres de apoyo a aves insectívoras en el distrito de Centro y las actuaciones de refuerzo y mejora del Pinar de la Elipa, en Ciudad Lineal.

Asimismo, se han impulsado actuaciones orientadas a la infancia y a la mejora del espacio público. Entre ellas, figuran la creación y renovación de parques infantiles y zonas verdes en el PAU de Carabanchel, la instalación de columpios accesibles en Arganzuela y la implantación de juegos infantiles singulares en el parque Tierno Galván y en el parque de Ingenieros, en Villaverde.

En el ámbito de la obra pública, se han completado proyectos como la rehabilitación de la plaza del Valle del Oro, en Carabanchel; la reforma de la plaza de Manuel Noya, en Usera; la renovación del entorno del Mercado de Numancia, en Puente de Vallecas; la mejora de la plaza de San Pol de Mar, en Moncloa-Aravaca, y la remodelación de la plaza de Pajarones, en Barajas, contribuyendo a reforzar la accesibilidad y la calidad del espacio urbano en distintos distritos de la ciudad.