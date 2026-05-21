La Costa Daurada, el destino perfecto para unas vacaciones en familia inolvidables

Cada verano, miles de madrileños escogen la Costa Daurada para sus vacaciones familiares. Municipios como Salou, Cambrils o Vila-seca, La Pineda cuentan con el sello de Destino de Turismo Familiar, una distinción que certifica su compromiso con servicios e infraestructuras adaptadas a los más pequeños.

La clave de su éxito reside en una propuesta variada que combina largas playas de arena fina, actividades al aire libre, deporte y una potente oferta de ocio, capaz de adaptarse a diferentes edades y estilos de viaje. Como explica Enric Adell, presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona, el objetivo es que "todas las personas que lo visitan vuelvan gracias a crear un producto atractivo".

Una familia pasea por una de las playas de la Costa Daurada | Onda Cero

Playas cómodas, seguras y llenas de actividades

Uno de los grandes atractivos del destino son sus playas, especialmente valoradas por las familias. Sus aguas tranquilas y su accesibilidad permiten disfrutar con seguridad, mientras que la oferta de actividades amplía las opciones de entretenimiento.

Durante toda la jornada es posible participar en propuestas como plataformas flotantes, vóley-playa o deportes acuáticos como paddle surf, kayak o windsurf. A ello se suman espacios con animación y actividades organizadas para los niños, lo que convierte la experiencia en algo mucho más completo que un simple día de playa. En el caso de Salou, por ejemplo, se promociona como "destino turístico al que se puede venir en cualquier época del año", explica Pere Granados, alcalde de Salou y presidente del Patronato de Turismo de Salou.

Naturaleza, rutas en bici y... ¡Montañas rusas!

Más allá del litoral, la Costa Daurada invita a descubrir su entorno natural. Los Caminos de Costa y los carriles bici conectan distintos puntos del territorio y permiten recorrer el paisaje de forma activa y sostenible.

Estas rutas, perfectamente señalizadas, ofrecen a las familias la posibilidad de combinar deporte y turismo, disfrutando de vistas privilegiadas mientras se alejan del ritmo cotidiano.

A esta oferta se suma una amplia variedad de propuestas de ocio. Parques como PortAventura World, Ferrari Land, Caribe Aquatic Park o Aquopolis convierten la zona en un destino especialmente atractivo para quienes buscan diversión en familia. Además, existen alternativas como circuitos de aventura, karting o minigolf.

Una madre y su hija contemplan los barcos en un puerto de la Costa Daurada | Onda Cero

Alojamientos pensados para viajar en familia

La Costa Daurada dispone de una red de alojamientos adaptada a diferentes necesidades:

Hoteles familiares : en su mayoría de cuatro estrellas, con habitaciones amplias, piscinas, splash parks y programas de animación.

: en su mayoría de cuatro estrellas, con habitaciones amplias, piscinas, splash parks y programas de animación. Campings de referencia en Europa : con instalaciones completas, restaurantes tematizados, miniclubs, zonas deportivas y actividades para todas las edades.

: con instalaciones completas, restaurantes tematizados, miniclubs, zonas deportivas y actividades para todas las edades. Apartamentos turísticos: una opción ideal para quienes buscan mayor autonomía durante su estancia.

Municipios de interior: mucho más que sol y playa

Para quienes desean enriquecer su viaje, el destino ofrece también una interesante vertiente cultural y natural. Espacios como la Tarraco romana o el Monasterio de Poblet, ambos Patrimonio de la Humanidad, permiten adentrarse en la historia del territorio.

A ello se suman enclaves como la Serra de Montsant o el Delta del Ebro, donde la naturaleza cobra protagonismo, así como una destacada oferta gastronómica y enoturística, respaldada por seis denominaciones de origen.

En conjunto, la Costa Daurada se presenta como un destino completo donde es posible combinar descanso, ocio, cultura y naturaleza, con propuestas pensadas para disfrutar en familia. Según Berta Cabré, presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona, "somos un destino único con gran diversidad de cosas por hacer y para llevarte una experiencia única de viaje".

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Con la colaboración de FEHT - Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona.