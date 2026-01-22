Sant Josep de sa Talaia, la Ibiza más completa en FITUR

El alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicente Roig, ha explicado en Madrid en la onda la oferta que el municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia presenta en Fitur 2026, aunque este año de una forma distinta. Marcada por un enfoque distinto y más sobrio.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia se ha confirmado que, en señal de respeto, luto y solidaridad por el accidente ocurrido en Adamuz, se han cancelado los actos más llamativos previstos inicialmente.

"Seguir trabajando después de todo lo que está pasando es difícil, pero hay que seguir. Estamos centrados en mostrar lo mejor de nuestro destino, con respeto y responsabilidad", ha señalado Vicente Roig.

Un destino para todo el año

Sant Josep de sa Talaia no es solo un destino de playa, es un municipio que combina turismo activo naturaleza y patrimonio con una oferta cultural, musical y gastronómica que se mantiene viva durante todo el año, apostando por un modelo turístico equilibrado y sostenible.

Una muestra clara de esta apuesta es el calendario deportivo del municipio. Tal como ha destacado el alcalde, Sant Josep acoge hasta 12 pruebas de campeonatos deportivos a lo largo del año, consolidándose como un referente del turismo deportivo.

Entre ellas destaca la 10K Ibiza, que este año dará un salto cualitativo al acoger el Campeonato de España de 10K, convirtiendo la isla y el municipio en epicentro del running nacional y atrayendo a deportistas y visitantes fuera de la temporada alta.

Vicente Roig | Ondacero.es

Una oferta cultural consolidada

El turismo cultural es otro de los grandes pilares de Sant Josep de sa Talaia. El alcalde ha puesto en valor el festival de fotografía ‘Sant Josep és Foto’, una cita ya consolidada que reunirá a destacados profesionales del sector y contará con la presencia de un Premio Nacional de Fotografía, que ofrecerá clases magistrales abiertas al público.

A esta propuesta se suma una amplia agenda cultural y musical durante todo el año, con iniciativas como el festival ‘Sant Josep és Música’, que refuerza la identidad cultural del municipio y su apuesta por la creación artística y los eventos de calidad.

Con todo ello, Sant Josep de sa Talaia consolida un modelo turístico que va más allá de la estacionalidad y que pone en el centro la vida local, la cultura, el deporte y el paisaje. Sant Josep, full of life es la expresión de un municipio que se vive los doce meses del año, que cuida su identidad y que ofrece experiencias auténticas a quienes lo visitan, desde el respeto, la calidad y la conexión con el territorio.