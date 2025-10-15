Tradició i disfresses

Després de l’èxit de la rua de l’any passat, l’ajuntament de Tarragona ha organitzat un cap de setmana de festa, amb Halloween i la tradicional Castanyada com a protagonistes.
Les activitats, sota el lema "I tu de quin equip ets?", començaran la tarda de divendres a les 17:00 a la plaça Verdaguer amb tallers de l'Associació de Comerciants la Via T de Tarragona, de 17:00 a 20:00. A l’endemà, dissabte 25 d’octubre, la plaça del Mercat de Torreforta acollirà des de les 10:30 tallers de manualitats i pintacares. En paral·lel, i també a partir de la mateix ahora, hi haurà tallers de panellets a la plaça Corsini de Tarragona. El Gremi de Pastissers farà dos torns del taller. Un s'iniciarà a les 10:30 i l'altre a les 12:00. S'ofereixen fins a 20 places per a infants de 8 a 12 anys. La plaça Corsini també oferirà tallers de manualitats i de pintacares.
A les 11:00, davant del Mercat Central de Tarragona, tindrà lloc un espectacle infantil a càrrec de Cinc Cèntims Un espectacle obert a tothom i gratuït.
El plat fort arribarà la tarda de dissabte amb la segona Rua de Halloween. Des de les 17:30, tothom que ho desitgi podrà fotografiar-se al photocall de la Castanyada i Halloween instal·lat a la plaça Corsini. Cap a les 19:00 arrencarà la rua en direcció al Balcó del Mediterrani. La batucada Brincadeira encapçalarà la desfilada on també hi participaran les Catrines, Mariachis, dos llençafocs, la família Coco i 15 zombies.