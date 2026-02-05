Salou vibra amb la Festa Major d’Hivern i es consolida com un gran punt de trobada a la Costa Daurada

Fins aquest diumenge, 8 de febrer, la ciutat es transforma en un autèntic escenari festiu amb més de deu dies d’activitat i una vuitantena de propostes que omplen carrers, places i equipaments municipals. Música, cultura popular, espectacles, esport, gastronomia i activitats familiars conviuen en un programa intens on el Cós Blanc continua sent el gran moment culminant i un dels esdeveniments més multitudinaris de la Costa Daurada.
La Festa Major d’Hivern presenta una programació pensada per fomentar la convivència, la participació i el sentiment de pertinença, reforçant alhora totes les mesures d’accessibilitat i seguretat.
Humor, emoció i orgull local
L’acte inaugural va tenir lloc el dijous 29 de gener al Teatre Auditori de Salou (TAS), amb el tradicional pregó a càrrec de l’actor i humorista Edu Soto, conegut pel seu personatge “El neng de Castefa”, que va omplir l’espai de bon humor i complicitat. Durant la cerimònia també es van presentar les Pubilles i l’Hereu de Salou, figures representatives de la Festa Major.
Propostes familiars i inflables a gran escala
Els infants són grans protagonistes d’aquesta Festa Major, amb una agenda plena de tallers, gimcanes, espectacles, activitats lúdiques i xocolatades.
La gran novetat és el parc d’inflables infantil més gran de Catalunya, obert del 6 al 9 de febrer al passeig Jaume I, al costat de la plaça de les Comunitats Autònomes. L’accés és totalment gratuït i s’ha dissenyat com una proposta pensada per gaudir en família, amb plena garantia de diversió i seguretat.
La Fira Xic’s, activa fins al 9 de febrer, ofereix atraccions, promocions especials i activitats destacades com el Cós Blanc Xic’S (6 de febrer, 17 h, a l’envelat), el Seguici Petit (6 de febrer, 12 h), la Zona Diver‑Xic’S (6 de febrer, 10.30 h), així com pinta-cares i teatre de carrer.
Concerts, orquestres i nits de festa
La música i la festa nocturna també són protagonistes. L’envelat acull les actuacions de les orquestres Montgrins, Swing Latino i Nueva Alaska, entre d’altres.
El diumenge 8 de febrer, a les 17 h, Jordi LP presentarà el seu espectacle Silencio se ríe a l’Envelat. L’entrada és gratuïta amb invitació i aforament limitat. A continuació, un espectacular correfoc amb els Diables Maleïts, les Bruixes Latemó i la Morena de Salou ompliran d’espurnes els carrers més cèntrics de Salou. Per culminar, a continuació, amb un vibrant castell de focs fi de festa, al carrer Advocat Gallego.
El gran moment: el Cós Blanc
El dissabte 7 de febrer, a les 19 h, arribarà el dia més esperat amb el Cós Blanc, un dels esdeveniments més emblemàtics i espectaculars de Salou. La jornada inclourà la matinada jove, la cercavila de carretel·les —amb la participació d’una trentena de colles—, la Zona Jove amb DJs, el concert de Festa Major i la gran desfilada nocturna, que omplirà el passeig Jaume I de llum, música i confeti, en un ambient únic.
Una festa inclusiva, segura i per a tothom
L’organització reforça enguany el seu compromís social amb zones accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i la presència d’una carpa Punt Lila, destinada a prevenir i atendre qualsevol incidència masclista o de naturalesa similar. L’objectiu és garantir unes celebracions segures, respectuoses i plenament inclusives.
La Festa es prolongarà fins al dilluns 9 de febrer, amb actes per a la mainada com el Xiulaland del grup Xiula, a les 17.30 h al TAS.