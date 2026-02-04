Batalla contra els coloms

L'Ajuntament de Tarragona actuarà en 81 punts crítics del centre de la ciutat on els coloms generen brutícia i molèsties als veïns. La intervenció comença aquesta setmana i durarà uns quinze dies, en els quals es col·locaran xarxes o elements per evitar que les aus s'hi posin, entre altres. Durant el següent mes es comprovarà si la intervenció ha donat bon resultat i, si cal, s'ajustarà. La voluntat del consistori és, després, ampliar l'àmbit d'actuació a la resta de la ciutat.
Jordi Baucells, biòleg i gerent de l'empresa Biodiversitat.cat, contractada per l'ajuntament per dur a terme la diagnosi i aportar solucions tècniques al problema, ha posat també el focus en el Port de Tarragona, el lloc que serveix de font d'aliment dels coloms, segons els estudis. El tècnic ha explicat que des de la infraestructura portuària s'han implementat mesures per dificultar l'accés dels animals al pinso, com ara instal·lar portes en magatzems i naus per evitar l'accés als coloms o canvis en els protocols de càrrega i descàrrega del pinso que es mou en l'àmbit portuari. Amb tot plegat confien que d'aquí a una mica més de dos anys disminueixi entre el 60% i el 70% de la població de coloms (segons el cens municipal, a Tarragona hi ha entre 16.000 i 18.000 coloms), si bé "mai s'arribarà a la població zero", ha avançat la consellera de neteja, Sonia Orts.
Orts ha indicat que les actuacions s'han previst en base a una auditoria recent que permet implementar el "pla de xoc". "Són accions homologades i respectuoses amb el benestar animal", ha remarcat.
Per acabar d'afinar els llocs on intervenir s'ha obert un servei d'atenció a la ciutadania, pel qual els veïns poden sol·licitar que els tècnics de Biodiversitat.cat vagin al seu domicili per explicar-los la seva problemàtica concreta i rebre assessorament tècnic de com solucionar-la. Les peticions es poden fer mitjançant l'aplicació de neteja del consistori, una instància o trucant al Telèfon Verd. Per ara ja s'han fet un centenar de visites i la voluntat és superar les 400 durant aquest any.