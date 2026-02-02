El TSJC considera com a accident de treball els efectes adversos d'una vacuna contra la covid

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha considerat com a accident de treball els efectes adversos que va patir una docent que va rebre una vacuna contra la covid-19 d'un lot que més tard va ser immobilitzat. Segons el Col·lectiu Ronda, el TSJC és el primer de l'Estat a dictar una sentència d'aquestes característiques.
Es tracta del cas d'una docent que va ser vacunada amb mesos d'antelació respecte del moment que li hagués correspost per edat, ja que formava part del personal essencial. La treballadora va rebre un vaccí d'Astrazeneca, d'un lot que posteriorment va ser immobilitzat i deixat de subministrar perquè les autoritats sanitàries van identificar casos greus de trombosi. La dona va patir una hemorràgia subaracnoidal.
Per tot plegat, el TSJC estima el recurs que la dona va presentar contra una sentència del jutjat social 2 de Tarragona que rebutjava aquest fet i reconeix que el procés d'incapacitat temporal "deriva d'accident de feina".
L'advocada del Col·lectiu Ronda Pilar Casas, que ha representat la docent, ha destacat la transcendència de la sentència i ha afirmat que "és de justícia reconèixer els drets que els corresponen als professionals que han vist afectada la seva salut, en alguns casos de forma permanent, a conseqüència d'unes vacunes que era urgent fabricar i distribuir entre les persones que desenvolupaven tasques absolutament necessàries per a la societat".