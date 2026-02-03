L'alcalde assumeix les competències de Recursos Humans

L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, assumirà les competències de Recursos Humans després d'haver pres aquesta cartera a l'actual regidora Mar España. L'edil de Nou Moviment Ciutadà continuarà al govern municipal fent-se càrrec de Benestar Social. L'alcalde ha defensat que es tracta d'una acció "consensuada" amb el seu partit i els socis de govern (PSC i PP).
La decisió s'ha pres davant el conflicte amb els treballadors de l'ajuntament que des de fa mesos exigeixen millores laborals. Els sindicats havien demanat la dimissió d'España i havien convocat una roda de premsa aquest mateix dimarts al migdia. Klein ha demanat "responsabilitat" als representants per "buscar solucions" i ha afegit que algunes demandes ja s'han "començat a implementar".
Després d'ajornar la vaga prevista pel desembre en assolir diversos acords amb l'equip de govern, els treballadors van anunciar la setmana passada que reprenien les protestes. "La situació ha arribat a un punt crític, amb un col·lapse estructural del departament que repercuteix negativament en les condicions laborals de la plantilla i en el servei públic que rep la ciutadania", deien els sindicats a través d'un comunicat.