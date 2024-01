A la recerca d'un teatre

La Sala Trono aspira a trobar un espai definitiu després de més de dues dècades programant a la Part Alta de Tarragona i, més recentment, al Teatre Metropol. Precisament, l'inici de les obres al Metropol pot fer que no puguin acabar-hi la temporada de primavera, tot i que des de l'Ajuntament s'intenta que sigui compatible amb els treballs.

El programador i gestor de la Trono, Joan Negrié, afirma que necessiten un espai "més gran" amb sala de teatre, d'assajos i un lloc de trobada: "seria meravellós, però és una mena d'utopia ara mateix". Malgrat que encara "no està tancada" la negociació, Negrié veu amb bons ulls la proposta de traslladar-se al Magatzem, si bé sosté que és una opció temporal per salvar la temporada.

Negrié agraeix la predisposició de la Cooperativa Obrera per obrir les portes del Magatzem, assegurant que no hi ha res tancat". Alhora, expressa la seva satisfacció pel suport que estan rebent: "és la primera vegada que sento que realment anem de la mà tots plegats, noto que la Sala Trono interessa tothom". El que sí deixa clar és que un cop acabades les obres del Metropol, tornar-hi no és una opció.

Obres al Metropol

Les obres al teatre Metropol començaran l'1 d'abril. Les dues primeres fases duraran vuit mesos cadascuna i serviran per restaurar els elements modernistes dissenyats per l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol, autor també del propi teatre. La primera fase està pressupostada en 310.000 euros. La segona, amb un cost estimat de 359.000 euros, està condicionada a la subvenció del 2% Cultural de l'Estat per als anys 2024 i 2025.

A banda, el consistori treballa en la reforma estructural de l'immoble, que inclou l'espai cultural i el número 46 de la Rambla Nova. "El que volem és que un cop iniciada l'obra, no s'aturi", afirma la consellera de Cultura, Sandra Ramos. Per tant, el consistori té "un any i mig per anar definint" la resta de la intervenció "i buscar finançament". És en aquest moment quan s'aprofitarà per canviar la climatització del teatre. Un altre dels projectes que es vol abordar és "que l'última planta pugui ser un restaurant" i que el cànon que s'aconsegueixi serveixi "per pagar les despeses" de manteniment de l'edifici. Tota la reforma costaria a l'entorn d'uns 4 milions d'euros.