Retiren peixos del pantà de Riudecanyes per garantir la qualitat de l'aigua

El Departament d'Acció Climàtica ha posat en marxa aquest dilluns els treballs per treure peixos del pantà de Riudecanyes. L'objectiu de l'operatiu és evitar la mortaldat d'aquests animals i garantir la qualitat de l'aigua per a l'ús de boca.

"És l'embassament amb més necessitat d'actuació", ha dit Sisco Mañas, cap de Servei de Pesca Continental del Departament. Tot i que no hi ha una previsió sobre la quantitat de peixos que trauran, en volen retirar la "màxima quantitat". La gran majoria dels exemplars que hi habiten són espècies invasores, com la carpa. L'actuació s'allargarà uns deu dies.

Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, les reserves d'aigua del pantà es troben al 4% per la situació de sequera.