Una ruptura a la via de l’alta velocitat obliga Adif a reduir la velocitat a 80 km/h

Una ruptura detectada a la via d’alta velocitat al seu pas per l’Espluga de Francolí ha obligat Adif a reduir la velocitat dels trens a 80 quilòmetres per hora durant un tram del recorregut. Segons han confirmat fonts del Ministeri de Transports, aquesta limitació serà temporal i no posa en perill la circulació de convois.
Fons del Ministeri de Transports apunten que aquest diumenge a la nit Adif va rebre la notificació d’un maquinista sobre una incidència prop de l’Espluga de Francolí i va mobilitzar “de forma immediata” els equips de manteniment, que van revisar el tram i van fer les primeres intervencions per reparar el carril. Per tant, continua el Ministeri, la circulació per aquest punt restarà reduïda mentre no conclouen les tasques.
Aquest nou incident se suma a la reducció de la velocitat dels trens AVE o Iryo en diversos trams de la ruta entre Barcelona i Madrid, fet que provoca que el trajecte duri fins a una hora més del previst i que ha causat importants endarreriments durant tot el cap de setmana.