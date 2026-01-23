Tarragona i Reus epicentre gastronòmic

Les ciutats de Tarragona i Reus es convertiran en un “carnaval gastronòmic” amb l’organització de la Gala dels Sols de la Guia Repsol. La directora de la Guia Repsol, María Ritter, ha afirmat que es pretén “viure a part dels Sols, també des de l’estómac”. El reconeixement als millors restaurants d'Espanya tindrà lloc, per primera vegada, a Catalunya i se celebrarà el 16 de febrer al Palau Firal i de Congressos de la capital tarragonina. Es tracta de “l’esdeveniment que reuneix més cuiners” de l’Estat i serveix per “posar en valor el talent descobert recorrent” el territori, ha dit Ritter.
El tret de sortida dels actes previs a la gala, que s’han donat a conèixer en un acte a l’estand de Catalunya de Fitur, arribarà el 7 de febrer de la mà d’una vintena de músics, vestís com a xefs, que es passejaran pel centre tarragoní i reusenc informant de tots els actes. El cap de setmana previ als premis, el dia 14, a la plaça Corsini de Tarragona, es muntarà una degustació de romesco amb peix i vins de diferents denominacions d’origen.
El dia 15 de febrer al Museu del Vermut, a Reus, se servirà un vermut amb tapes elaborades per cuiners que han obtingut Sols. Paral·lelament, a la plaça Mercadal de la capital del Baix Camp s’organitzarà una experiència gastronòmica amb vuit marques de vermuts i la presència de Ferran Adrià.
Soletes
La directora de la Guia Repsol ha explicat que Alcanar serà la seu del lliurament dels Soletes de primavera del 2026, que tindrà lloc al març. Es tracta de la qualificació més jove d’aquesta iniciativa i que premia la proximitat, “racons amb encant”, en referència a tavernes, bars, barres de mercat i cafeteries, entre d’altres.