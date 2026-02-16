El Reus més gaudinià

L'any Gaudí de Reus ha programat més d'un centenar d'accions en una programació "viva" en el marc de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Fins a finals d'any, s'han organitzat conferències, jornades científiques i divulgatives, simposis, activitats pedagògiques i exposicions per difondre la figura del geni i reivindicar el seu "origen".
En la presentació d'aquest dilluns, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha remarcat la importància de la documentació que s'exposa al Museu de Reus, la qual es va salvar de l'incendi del taller de l'arquitecte el 1936, ja que les peces van ser donades el 1933. També ha realçat la inauguració d'una nova sala immersiva al Gaudí Centre Reus i el reforç de la Ruta Gaudí-Reus, entre altres.
La programació de l'Any Gaudí a Reus és un projecte "transversal" en el qual participen una quarantena d'entitats locals i que compta amb la participació de diferents àrees municipals, equipaments culturals i agents del territori. En la seva presentació, la batllessa de Reus ha destacat que la capital del Baix Camp assumeix un paper central com a ciutat natal de l'arquitecte i que es vol reivindicar el "vincle emocional" de Gaudí amb el territori, així com explicar encara més la figura del mestre. A més, ha assegurat que la commemoració transcendeix l'àmbit cultural per esdevenir un projecte de projecció internacional de la ciutat, amb impacte en el turisme cultural.