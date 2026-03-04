L'Hospital Joan XXIII de Tarragona crea una consulta d'obesitat

L'Hospital Joan XXIII de Tarragona ha posat en marxa una consulta específica per a l'obesitat, amb un "abordatge multidisciplinari i integral" d'aquesta malaltia crònica. El servei es va posar en marxa a final de l'any passat i ofereix "una atenció específica, integral i multidisciplinària" d'una malaltia que "complexa i multifactorial".
En concret, s'ha passat d'un enfocament centrat en el pes i l'índex de massa corporal (IMC) a tenir en compte la distribució del greix i les patologies associades. Es fa una valoració morfofuncional del teixit greixós i muscular, amb proves com l'ecografia muscular i abdominal, la dinamometria, tests funcionals o la bioimpedància, per fer un seguiment més enllà de la pèrdua de pes.
Els pacients fan sessions individuals i grupals amb dietistes nutricionistes. La base del tractament és reeducar els hàbits alimentaris, fer exercici físic adaptat, i millorar la qualitat del son i el maneig de l’estrès. En els casos indicats, es valora el tractament farmacològic per induir la pèrdua de pes i millorar les malalties associades, així com la cirurgia bariàtrica, reservada per a pacients que no aconsegueixen millorar amb els canvis d’estil de vida.