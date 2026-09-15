El Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental projectarà 25 curts

El Psicurt, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, se celebrarà del 3 a l'11 d'octubre a Reus i Tarragona. L'11a edició ha rebut més de 430 curtmetratges, dels quals se n'han seleccionat 25 que competiran en la secció oficial. Es tracta de propostes de "gran qualitat artística", que compten amb la participació de "grans noms" del cinema com Emma Vilarasau, Tristán Ulloa, Mabel Lozano o Carlos Bardem, entre altres.
Els curtmetratges optaran als premis de Ficció i Documental, així com al Premi del Públic, que decidiran les persones assistents amb les seves votacions al final de cada sessió. Tant a Tarragona (Antiga Audiència) com a Reus (Teatre Bartrina), la selecció oficial es podrà veure divendres 8 a les 19 h i dissabte 9 a les 18 h.
El festival manté també el Premi Educurt, una iniciativa adreçada a estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius que promou la reflexió del jovent sobre la salut mental i el benestar emocional.
Organitzat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, el Psicurt s’ha consolidat com un espai de trobada entre la psicologia, la cultura i el món audiovisual. El festival usa el cinema com una eina per abordar diferents realitats vinculades a la salut mental i contribuir a combatre l’estigma.
Setmana de la salut mental
A més de les sessions de curtmetratges, el programa inclourà activitats paral·leles durant tota la setmana: teatre, amb l’obra Boja, en què Mariona Esplugues recorre setze anys de consulta psiquiàtrica; dansa, amb Sense paraules, a càrrec de l’IES Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, i projeccions cinematogràfiques amb col·loqui posterior. Les converses reuniran responsables de les obres i professionals de la psicologia per reflexionar amb el públic sobre les obres i les qüestions plantejades.
La primera activitat tindrà lloc el dijous 7 i obrirà el festival amb la projecció de Corredora, un drama esportiu que explora els límits entre l’ambició personal i la salut mental. Després de la projecció, hi haurà un col·loqui amb la directora del film, Laura Garcia Alonso, i amb Jaume Descarrega, psicòleg i director tècnic del Psicurt.