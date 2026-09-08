L'Ajuntament de Tarragona rescindeix el contracte del servei de patinets elèctrics

L'Ajuntament de Tarragona ha finalitzat el contracte amb l'operadora del servei de patinets elèctrics compartits després d'avaluar el funcionament d'un model que "no s'ha consolidat en els termes esperats". Segons el consistori, han constat "incompliments reiterats i significatius" de les condicions del contracte i de les mesures correctores per part de l'empresa. Els incompliments, asseguren, tenen una incidència directa en la seguretat viària i afecten també la convivència ciutadana i l'ús ordenat de l'espai públic. "Després d'aquests anys tenim prou recorregut per valorar el servei i la decisió es pren sobre fets", ha dit la consellera de Mobilitat, Sonia Orts.
En concret, s'ha detectat una manca de control efectiu de l'estacionament dels Vehicles de Mobilitat Personal, amb vehicles fora de les zones habilitades, ocupació de voreres, accessos i rampes, així com situacions en què s'obstaculitza el pas, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda.
També s'han constatat casos de circulació per espais exclusius per a vianants i zones prohibides, incompliments de les normes bàsiques de circulació i de l'ús del casc, així com conductes inadequades associades especialment al model de lloguer per minuts. A més, el percentatge d'infraccions entre els usuaris dels VMP de lloguer és superior al dels vehicles de titularitat privada, fet que evidencia dèficits de control per part de l'operador.
La retirada dels patinets compartits permetrà recuperar i reordenar els espais de la via pública que actualment estan destinats al seu estacionament. L'Ajuntament estudiarà les característiques i necessitats de cadascuna de les ubicacions i els espais es reconvertiran, segons cada cas, en places d'estacionament per a motocicletes o en aparcaments per a bicicletes.