Tres ferits en una explosió al laboratori de la Facultat de Química

Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, al carrer Marcel·lí Domingo de Tarragona, ha causat tres ferits aquest dilluns al matí. Cap a un quart de deu i durant la manipulació de productes químics, s'ha produït la deflagració d'àcid nítric, que ha provocat ferides a almenys tres persones. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi entrar de moment, tot i que no hi ha hagut grans danys estructurals. Els Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat set dotacions i el SEM tres ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers.