Actualitat

Tres ferits en una explosió al laboratori de la Facultat de Química

La manipulació de productes químics ha provocat una deflagració que no ha causat danys estructurals importants.

Redacción

Tarragona |

Ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM)
Ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) | Servei d'Emergències Mèdiques

Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, al carrer Marcel·lí Domingo de Tarragona, ha causat tres ferits aquest dilluns al matí. Cap a un quart de deu i durant la manipulació de productes químics, s'ha produït la deflagració d'àcid nítric, que ha provocat ferides a almenys tres persones. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi entrar de moment, tot i que no hi ha hagut grans danys estructurals. Els Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat set dotacions i el SEM tres ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers.

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