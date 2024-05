Stop als trens sorollosos

Fa anys que els veïns dels barris marítims de Tarragona denuncien el malestar que pateixen a conseqüència dels sorolls que desprenen els trens de mercaderies que travessen la zona. Des de fa dos anys, però compten amb el recolzament d'un estudi de la URV que corrobora les queixes de la ciutadania. En una primera fase, el projecte 'Soundless', liderat per l'investigador Pedro García, va evidenciar que els sorolls dels trens de mercaderies i dels vehicles que passen per l'autovia afectaven els veïns de diversos barris de Tarragona.

Unes primeres dades que també van demostrar que els combois provocaven majors alteracions en el ritme cardíac de les persones i que, per tant, l'afectació a la salut dels ciutadans que viuen a tocar de les vies del tren era superior. Així doncs, en la segona fase del projecte, els investigadors s'han centrat en els barris del Serrallo, del Port i Torres Jordi fins a arribar a la platja llarga.

Des del darrer semestre del 2023, una trentena de persones han participat com a voluntaris de l'estudi, portant polseres intel·ligents que detecten diferents paràmetres de salut associats al ritme cardíac i a les fases de la son. A més, a través d'una aplicació mòbil, també han pogut mesurar el nivell de soroll en decibels.

Ara, i després d'analitzar les dades recollides, el grup d'investigadors ha afirmat que són diversos els trens de mercaderies que superen el llindar legal de 45 decibels, "que és quan comença a afectar la salut", però que n'hi ha un que fins i tot arriba als 90 decibels. Segons García, es tracta d'un comboi "dièsel, molt antic, amb molt mal estat i que grinyola molt" que "transporta mercaderies pesants entre molls al Port de Tarragona" entre les quatre i les cinc de la matinada. "Realment, el soroll és extraordinari. De fet, a una família li tremola la casa", ha detallat García, qui denuncia que "90 decibels a dos metres de casa i de nit és una barbaritat".

"La normativa municipal és molt clara: no es poden superar els 45 decibels al costat d'habitatges", ha denunciat l'investigador. Per això, han exigit a l'Ajuntament de Tarragona que pressionin Adif i el Port perquè el tren de 90 decibels no passi durant la nit, o bé renovin el vehicle per un altre menys sorollós. De fet, García ha assegurat que Adif i el Port tenen màquines més noves i elèctriques i es pregunta per què no s'utilitzen aquestes durant la nit.

Una proposta a curt termini que des de la URV creuen que és "perfectament assumible". A mig termini, però també han exigit que els trens de mercaderies deixin de passar "a dos metres dels habitatges". Segons García, durant la trobada amb el consistori, aquest s'ha compromès a reunir-se amb el Port de Tarragona aquest juny per trobar una solució.

Resposta del Port

El port de Tarragona ha afirmat que fa un any que treballa per acabar amb "la contaminació acústica dels trens de mercaderies" al seu pas pel barri tarragoní del Serrallo. L'Autoritat Portuària de Tarragona ha sol·licitat a Adif canvis en la maniobra del tren que opera de quatre a cinc de la matinada. Entre les propostes hi ha que aquesta locomotora passi a ser d'hidrogen, la creació d'una oficina tècnica per a elaborar una proposta de nous traçats de ferrocarril que evitin les maniobres prop del Serrallo i la col·laboració amb la Plataforma Mercaderies per l'Interior.