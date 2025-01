Els veïns del Barri Antic demanen més seguretat

Els veïns del Barri Antic de Valls estan farts de viure amb la por que s’ensorrin habitatges o parts d’ells. Tot just fa una setmana, va caure el cabiró d’un plat de dutxa en un edifici de la Muralla del Castell, que va provocar el desallotjament d’una vintena de famílies. L’any passat, es van esfondrar quatre cases al veïnat, segons dades de l’Ajuntament. “Estem normalitzant una situació que no hauria de ser normal, que ens caiguin cases, demanem sentir-nos segurs”, exigeix el president de l’Associació de Veïns del Barri Antic, Jordi Pedrós.

Segons les darreres dades de la diagnosi sobre l’estat de cobertes i façanes dels edificis del centre històric, publicades el setembre de 2023, 55 immobles (5,51%) encara presentaven patologies molt greus, mentre que les patologies de caràcter greu representaven un 17,64% (176). En concret, un 9,6% dels edificis tenien problemes a la seva coberta, sobretot per humitats, teules mal col·locades o trencades, acumulació de materials i falta de manteniment. També, segons dades del consistori, un 48% dels immobles presentaven deficiències de consideració en façanes, tot i que en nivells de gravetat molt diversa.

En paral·lel a la situació d’habitatges en mal estat, apuntalats o buits, els veïns també es queixen de la falta de manteniment dels carrers. A tall d’exemple, exposen que al carrer de Sant Antoni hi ha llambordes trencades o bé que encara no s’ha arreglat l’espai malmès de la plaça de les Garrofes, el qual fa dos anys que hi ha tanques. “Hi ha coses que es poden arreglar i no suposen una gran inversió, sinó estar-hi sobre i aquestes són les que marquen la diferència”, comenta Pedrós.

Entre les demandes veïnals també hi ha la instal·lació de més illes de contenidors a la zona, ja que dificulten la vida de la gent gran que hi viu gent perquè els tenen lluny, “a més de 200 metres”. Així mateix, Pedrós insisteix que la principal petició és la de sentir-se segurs: “La més important és que els veïns ens sentim segurs dins de casa i si al costat n’hi tenim una de deshabitada, apuntalada, volem saber que no caurà”. Pel que fa a les ocupacions il·legals, el portaveu dels veïns diu que es troben en “una pausa tensa”, després d’anys “molt difícils”.

Resposta del consistori

La regidora d’Urbanisme, Sònia Roca, admet que al barri hi ha “degradació”, però defensa que s’ha revertit la situació en els darrers anys amb les línies de subvencions atorgades a través de les bonificacions de l’IBI per a joves que aposten per viure al Barri Antic o bé amb l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. “Fa poc, s'han posat en ús sis habitatges a la plaça del Pati i també s'estan fent obres al carrer Peixateria, on se’n faran sis més”, exemplifica Roca.

A la vegada, destaca que els propietaris han invertit al veïnat més de 600.000 euros, dels quals l'Ajuntament n’ha bonificat uns 300.000 entre els anys 2018 i 2023. A banda, l’edil ha remarcat les inversions fetes i que es faran al centre històric en els pròxims anys. L’actuació a la muralla de Sant Francesc, que començarà aquest primer trimestre, la segona fase de l'església de Sant Francesc, la millora del refugi antiaeri de la Guerra Civil o la subvenció del 2% Cultural, de 700.000 euros, per recuperar la zona de l'Hort del Rector, en són alguns dels exemples.