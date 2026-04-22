La festa de l'eclipsi

Tarragona prepara una festa per veure l'eclipsi total del 12 d'agost des del Moll de Costa. Un esdeveniment que comptarà amb música i 'food trucks'. D'aquesta manera, des de l'Ajuntament de Tarragona pretenen "allargar i afavorir una tornada segura i esglaonada", ha explicat el conseller de Medi Ambient, Guillermo García.
Durant aquella jornada es preveuen problemes de mobilitat a causa de la gran afluència de gent a les comarques tarragonines i a l'Ebre. A la capital de la demarcació es prepara un dispositiu de seguretat i mobilitat semblant al de les nits del Concurs de Castells de Focs. Des de l'Ajuntament conviden la ciutadania a veure l'eclipsi des dels balcons i els terrats de casa seva.
Els pròxims mesos, s'han preparat diverses activitats com espectacles divulgatius, un planetari, tallers educatius i un cicle de conferències científiques amb experts de la URV. "Espais de diàleg entre la comunitat científica i la societat", ha definit el conseller de Medi Ambient.
L'Ajuntament destinarà una partida de 155.000 euros a aquest fenomen astronòmic, sobretot a seguretat, divulgació i "posar en valor", l'esdeveniment, ha explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. També preveuen comprar ulleres homologades per veure l'eclipsi i repartir-les entre la ciutadania.
Eclipsi total
El pròxim 12 d'agost les comarques tarragonines, les Terres de l'Ebre i alguna part del Segrià seran el punt idoni per observar l'eclipsi total. A les 19.45 h tindrà lloc la fase inicial, quan la lluna comenci a cobrir el Sol. A les 20.29 hores hi haurà la fase de totalitat que s'allargarà entre un minut i un minut i mig, segons la posició des d'on s'observi.
Entre els pròxims dies 29 d'abril i 1 de maig, el Sol es trobarà en una posició molt similar a la del dia de l'eclipsi total. Per això, des de l'Ajuntament de Tarragona fan una crida als veïns que aprofitin aquests dies per posar-se d'esquena al Sol per tal de comprovar que des d'aquell lloc podran observar el fenomen astronòmic correctament. Concretament, el 29 d'abril a les 20.21 hores i l'1 de maig a les 20.24 hores, el Sol ocuparà l'espai més similar al 12 d'agost.