La Casa Navàs supera els 54.000 visitants el 2025

La Casa Navàs ha tancat el 2025 amb 54.333 visitants, xifra que representa un augment del 5,7% respecte al 2024, quan es van registrar 51.400 visites. La majoria del públic continua sent de proximitat, amb Catalunya com a origen del 50,36% dels visitants. De la resta de l'Estat han arribat el 24,59% dels turistes.
Les comunitats amb més presència van ser el País Valencià (7,06%), Madrid (4,12%) i Aragó (2.99%), seguides per Andalusia, el País Basc i Castella i Lleó. Els internacionals són el 25% dels visitants, amb França com a principal país emissor (9,8%), seguida d'Alemanya (2,1%). El nombre d'estrangers ha crescut dels 13.154 del 2024 a les 13.610 persones del 2025.
Les dades reafirmen el potencial de projecció exterior de la Casa Navàs i la seva capacitat d’atreure públic de diverses procedències, consolidant-la com a referent del patrimoni modernista català.