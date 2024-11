Un campionat de futbol generarà 18.000 pernoctacions fora de temporada

La Surf Cup International generarà 18.000 pernoctacions als cinc allotjaments hotelers de la Costa Daurada, que no tancaran en temporada baixa. La 4a edició del certamen esportiu, que tindrà cita del 28 de novembre a l’1 de desembre a Salou, acollirà 178 equips, de 26 països diferents i 6 continents, que portaran unes 4.000 persones entre esportistes i familiars.

Els organitzadors han apuntat que el torneig tindrà un impacte econòmic directe d’uns 2,5 milions d’euros i que els assistents s’allotjaran durant set dies, de mitjana, als establiments hotelers. També han assegurat que l’esdeveniment creixerà si poden comptar amb més instal·lacions esportives del territori, fet, que diuen, contribuirà a desestacionalitzar la temporada turística.

Els directors de la Surf Cup Internacional, Jan Esteller i Jordi Gómez, han explicat que els equips participants han crescut cada any entre 40 i 50 des de la posada en marxa del torneig. En la primera edició, no arribaven als 50 equips, en la segona n'eren gairebé 100, l’any passat, es van xifrar en 120. “Això representa unes mil persones noves cada any, si disposem de més instal·lacions esportives, podem arribar a les 5.000 persones l'any vinent i necessitarem dos o tres establiments -hotelers- més”, ha apuntat Esteller.

Fins a aquesta edició, només utilitzaven les instal·lacions de Salou i, enguany, també usaran els camps de futbol de Cambrils, Riudoms i a les del Gimnàstic de Tarragona. “Ara mateix, el límit que tenim per créixer són els espais esportius, no els allotjaments”, ha clamat Gómez, qui ha agraït la col·laboració i la bona predisposició de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT).

Segons Gómez, els esportistes provenen dels Estats Units, Canadà, de països nòrdics com Noruega o Dinamarca, així com de la Xina, Austràlia i fins i tot Corea. De fet, han destacat que en aquesta quarta edició incorporen participants dels sud-est-asiàtic. En concret, els organitzadors han detallat que durant el campionat competiran gairebé 3.000 esportistes, d’entre 10 i 19 anys, en nou categories masculines i quatre de femenines, que jugaran uns 600 partits a partir d'aquest dijous.

Per la seva banda, La presidenta de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Berta Cabré, ha destacat l’aposta del sector per esdeveniments esportius, els quals permeten mantenir oberts establiments hotelers al mes de novembre, en plena temporada baixa, quan cauen les pernoctacions.