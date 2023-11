L'Ajuntament actua d'urgència al passeig marítim

L'Ajuntament d'Altafulla ha actuat d'urgència al passeig marítim per evitar una afectació major de cara el pròxim temporal. S'esperen onades d'entre tres i quatre metres d'alçada a partir d'aquest dijous, que podrien tornar a danyar la zona de Botigues de Mar i la platja del municipi.

Els treballs han consistit a reomplir amb unes 7-8 tones de roques les zones malmeses del passeig marítim per tal d'aturar que s'erosioni més aquesta àrea. Segons el seu alcalde, Jordi Molinera, el Ministeri de Transició Ecològica hi ha donat el vistiplau. "És competència de Costes arreglar l'escullera, però el mar està tan mogut que era impossible que hi passes maquinària; hem posat obstacles per amortir el cop", ha afirmat.

Segons Molinera, la zona afectada necessitarà una "actuació estructural" un cop s'acabi l'època de temporals. Així mateix, el coalcalde ha subratllat la importància de l'estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre si s'ha de construir o no una escullera emergida o submergida davant de la platja.