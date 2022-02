L'alcalde de Salou denuncia que Vila-seca vol bloquejar el projecte de Hard Rock

El batlle salouenc creu que la posició de Vila-seca és una mesura per dilatar l'aprovació del nou Pla Director Urbanístic del CRT, que el Govern ha hagut de redactar després que una sentència judicial l'anul·lés parcialment. Per això ha demanat al Govern que el presenti ràpidament per sotmetre'l a votació, entre els dos municipis i la pròpia Generalitat.

Granados ha afirmat que es tem una connivència entre Govern i Ajuntament de Vila-seca perquè el projecte de Hard Rock no es pugui implementar als terrenys de Salou i ha remarcat que els reajustaments realitzats en el Pla Director Urbanístic no afecten ni condicionen el sistema de redistribució fiscal vigent i que van ser acordats i aprovats pels plenaris dels dos consistoris i ratificats pels membres del consorci. Una redistribució acordada fins el 3 de febrer de 2032 i que preveu un repartiment de la fiscalitat del 57% per Salou i un 43% per Vila-seca.

Segons l'alcalde, que ha acusat al municipi veí i al Govern de no actuar amb fidelitat, una de les raons que farien que la Generalitat es fes enrere i posar en perill l'inversió, serien les pressions de la CUP.