El World Press Photo torna a Barcelona amb 144 fotografies sobre els grans reptes del món

El World Press Photo ha inaugurat una nova edició a Barcelona amb 144 fotografies captades majoritàriament durant el 2025. La mostra, organitzada per la Fundació Photographic Social Vision, es podrà visitar fins al 13 de desembre i també oferirà activitats complementàries, com conferències i presentacions amb alguns dels guanyadors.
Conflictes, crisi ambiental i salut mental
Les imatges aborden qüestions com els conflictes bèl·lics, la crisi mediambiental, les protestes ciutadanes i els reptes relacionats amb la salut física i mental. Segons Sílvia Omedes, directora de la Fundació Photographic Social Vision i membre del jurat d’aquesta edició, aproximadament el 60% de les fotografies estan relacionades amb situacions de conflicte, però l’exposició també inclou històries més íntimes i domèstiques.
“El fotoperiodisme és una gran lupa”, ha explicat Omeda, que considera que aquestes imatges ofereixen eines per comprendre millor els reptes de la societat i del planeta.
La directora de la fundació ha animat especialment les escoles a visitar la mostra perquè, segons ha destacat, “cal educar visualment i tenir informació contrastada i verificada”.
Un antídot contra les notícies falses
Omeda també ha posat en valor el rigor amb què el jurat analitza les fotografies. Durant dos mesos, els membres del jurat van revisar prop de 60.000 imatges abans de seleccionar-ne les guanyadores.
“Ha estat un luxe veure com funciona per dins i comprovar que el World Press Photo s’ha convertit en un mitjà de comunicació molt potent i molt creïble”, ha afirmat.
Entre les fotografies que més l’han impactat, Omeda ha destacat la d’una dona gran en una residència alemanya parlant amb un robot social creat per combatre la solitud de les persones grans.