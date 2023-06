Es una victoria de tranquilidad, una victoria de tiempo, una tregua en la situación convulsa en la que se había metido el combinado nacional después del batacazo sufrido Hacia algo más de dos meses en Escocia. Este triunfo debe dar cierta estabilidad a la selección y permitir que tenga el actual seleccionador tiempo suficiente como para afrontar los primeros compromisos del mes de septiembre, que pueden ser definitorios para conseguir el pase a la Eurocopa de Alemania 2024.

Una derrota ante Italia, a buen seguro que hubiera aumentado las muchas dudas que existen en torno a la experiencia como entrenador de primer nivel del hasta ahora seleccionador sub 21.

Pase lo que pase en la finalísima del domingo frente a la selección croata de Luka Modrić, el triunfo hace que baje el clima de tensión y hace pensar que el seleccionador ha conseguido reconducir el grupo y hacerlo más competitivo. Es verdad que no se jugó un buen partido en líneas generales, no era fácil, los futbolistas están Sobrecargados ya de encuentros y llegan con la gasolina al límite a estos últimos partidos. Algunos de los titulares dieron síntomas de cansancio en la recta final del choque e incluso Rodrigo, el vigente campeón de Europa, aguantó estoicamente hasta el final sin estar en plenitud de condiciones físicas.

Italia futbolísticamente está más en crisis que nosotros y lo demostró con un equipo de perfil bajo y que siempre fue inferior a España. Atraviesan también una fase de transición complicada de la que les va a ser difícil salir. De los barcelonistas Alba cumplió en la parte izquierda, aunque no sufrió , no subió todo lo que se esperaba. Gavi estuvo irregular, pero en algunos momentos conectó muy bien con Morata y se movió entre líneas. El Sevillano no ha terminado la temporada de la mejor forma física, en cuanto a frescura se refiere pero es batallador y agresivo a más no poder. Ansu parece que recupera la confianza de los entrenadores y en especial de este seleccionador Que confía mucho en él y que le conoce desde hace bastante tiempo.

Puede ser una gran noticia

Ayer tuvo pocos minutos y lo intentó pero al menos se empieza sentir importante y podría ser también pieza significativa en la final de Rotterdam.

La final es una perfecta ocasión para el seleccionador y su actual grupo de futbolistas de reivindicarse en esta larga temporada.

No deja de ser un título importante pues en el compiten en la primera división las mejores elecciones de Europa.

Ninguna de las dos ha ganado esta Nations League y hay que ponerlo en valor.

De La Fuente ganaría más crédito y los jugadores más confianza de ahí que haya mucho más en juego de lo que parece en Rotterdam. Los croatas hicieron un muy buen encuentro ante Holanda y desde luego serán bastante más complicados que la selección italiana.

Un equipo tremendamente competitivo y aguerrido, liderado por un majestuoso Luka Modrić. La final promete.