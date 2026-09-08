La vaga de docents marca l'inici del curs escolar

El curs escolar ha començat amb una vaga de docents, com la vintena que se’n van fer el curs passat. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de la vaga d’avui se situa en poc més del 9%, mentre que els sindicats l’eleven al 30%. A més de l’aturada, USTEC, la CGT i la Intersindical –les entitats convocants– han organitzat mobilitzacions arreu del territori. S’han fet manifestacions a les quatre capitals de província i a diverses comarques, des del Pirineu fins a les Terres de l’Ebre, passant per la regió metropolitana i la Catalunya Central.
A Barcelona s’ha fet una marxa des de la plaça d’Urquinaona fins a Sant Jaume, que ha aplegat 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana i 5.000 segons USTEC. Des d’aquesta protesta, els representants sindicals han acusat el Govern de no voler reprendre les negociacions en els últims mesos per evitar aquesta vaga. "La consellera ha decidit fer un parèntesi durant tot l'estiu, no ha volgut reobrir les negociacions amb la comunitat educativa", ha denunciat Marina Ruiz, d'USTEC. "El president Salvador Illa i la consellera Esther Niubó han tingut tot l'estiu per convocar el comitè de vaga, però no ho han fet. Ara, a cuitacorrents, demanen un parèntesi... Fan tard", ha afegit Laura Gené, de la CGT, en la mateixa línia.
Per això, consideren que el curs no podia començar amb normalitat i han deixat clar que continuaran mobilitzant-se els pròxims mesos. També han volgut remarcar que la seva protesta no va només de salaris, sinó de recursos per millorar el sistema educatiu. En aquest sentit, cal recordar que enguany hi ha mil mestres i professors més que el curs passat i 500 professionals més d’atenció educativa, unes dades que els sindicats convocants de la vaga troben insuficients.
Més d'un milió d'alumnes comencen el curs
Malgrat tot, avui més d’un milió d’alumnes catalans han començat el curs a infantil, primària i secundària. I ho han fet, com sempre, amb nervis i il·lusió. "M'agrada molt tornar a l'escola, sobretot per veure els companys i les mestres", deia la Paula, alumna de l'Escola Pere Vila de Barcelona. "Estic molt contenta de veure els meus amics i poder aprendre més", comentava la Clara, amb un riure entremaliat. "Jo també estic contenta, però sé que és el meu últim any i no vull anar a l'institut, perquè l'escola m'agrada molt i allà no sé si hi aniré amb les meves amigues. Em fa una mica de por", reflexionava la Capucine, que tot just comença 6è de primària.
Al mateix centre, els pares i mares que acompanyaven la canalla també es mostraven satisfets de recuperar la rutina després d'un estiu molt llarg. Pel que fa a la vaga, es movien entre la comprensió i la resignació. "Ho abracem amb molta consciència i sense cap problema. Jo estic a favor d'aquestes lluites i em sembla molt bé que avui l'impacte sigui més gran", deia la Diana, que a més de mare, també és docent. "La majoria ho considerem just i necessari. Estem amb els professors", afegia el Berto. D'altra banda, altres li restaven importància: "La vaga ha quedat en un segon terme perquè té més pes el primer dia d'escola i el retrobament amb els amics. Això ha passat igualment", consideraven la Marta i la Sílvia.
La resposta de Niubó
Una vegada més, la consellera Niubó ha reconegut que aquest no és l’inici de curs que li hauria agradat, però ha valorat positivament que tots els centres hagin obert a l’hora prevista i sense alteracions significatives. Sobre el conflicte amb USTEC. CGT i la Intersindical, assegura que manté la via del diàleg oberta a l’espera que aquests sindicats tanquin un document amb totes les seves reivindicacions. Amb tot, preveu trobar-se amb aquests i els altres representants dels docents en la reunió de la mesa sindical prevista el 21 de setembre.