'Tros de dones' reivindica les cures i la memòria de les dones invisibilitzades

La Fundació Carulla ha inaugurat al Poblenou l'exposició Tros de dones, una mostra produïda pel Museu Terra que reivindica el paper de les dones en el sosteniment de la vida i posa en valor unes tasques de cures que històricament han estat poc reconegudes. La comissària de l'exposició, Anna Andevert, assegura que "es vol mostrar allò que sembla que no té valor".
L'exposició es podrà visitar fins al 23 de juny de 2028. La mostra recull les experiències de més d'una seixantena de dones del barri i convida a reflexionar sobre el passat, el present i el futur de les cures. Segons la comissària, Andevert, el projecte vol donar visibilitat a històries quotidianes que sovint han quedat fora dels relats oficials. "Les històries de les nostres àvies sembla que no siguin especials, però en realitat era imprescindible la seva tasca perquè tot funcionés."
L'exposició és una adaptació del projecte estrenat el 2023 a l'Espluga de Francolí i incorpora testimonis, objectes i relats de dones del Poblenou. Endabert destaca que el procés ha servit per "legitimar aquestes històries" i homenatjar generacions de dones que han sostingut famílies i comunitats des de l'anonimat. Més enllà de la mirada al passat, la mostra també posa el focus en la necessitat d'avançar cap a una corresponsabilitat real en les tasques de cura.
A més, inclou activitats educatives i comunitàries perquè el projecte continuï evolucionant amb les aportacions dels visitants.