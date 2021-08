Trilla adverteix que el risc de sisena onada és més gran si no puja el nombre de vacunats

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Trilla ha reconegut que no entén perquè alguns col·lectius no s’estan vacunant: “Espero que la baixada del mes d’agost, comprensible, sigui transitòria i ara morim d’èxit, però no ho tinc clar”. En aquest sentit, el cap d’epidemiologia del Clínic ho atribueix a “certa apatia” perquè “des del punt de vista mèdic no hi ha motius per no vacunar-se, és la millor inversió en la salut pròpia i del conjunt de la població”.

Dues pandèmies

Antoni Trilla ha apuntat que, si durant les properes setmanes no creix el ritme de vacunació, podríem acabar com als Estats Units, “amb dues pandèmies, la dels vacunats i la dels no vacunats”. La conseqüència seria, segons Trilla, una situació preocupant, ja que hi hauria més risc de contagi perquè “les vacunes no protegeixen del contagi tot i que sí de les formes greu de la malaltia”.

La immunitat dels infants

Per tot plegat, Trilla ha reiterat que la vacunació continua sent “clau” per assolir la immunitat de grup i superar la pandèmia. Sobre la vacunació dels menors de 12 anys, l’epidemiòleg del Clínic ha explicat que existeix “una immunitat creuada o natural per l’exposició a altres coronavirus” però també ha defensat que cal veure com els podem protegir, ja que “a llarg termini el virus es pot centrar en aquest grup de nens perquè seran els únics que no estan vacunats”.