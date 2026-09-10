El Tribunal de Comptes, a un pas d’amnistiar la causa de l’1-O

L’aval de la justícia europea a la llei d’amnistia deixa el Tribunal de Comptes a un pas de tancar una de les principals causes econòmiques relacionades amb el procés. Tot i que l’organisme encara no ha adoptat una decisió definitiva i continua resolent els últims tràmits i recursos, tot apunta que acabarà aplicant la norma als exalts càrrecs investigats per les despeses vinculades al referèndum de l’1 d’octubre.
La causa afecta 35 exdirigents de la Generalitat, entre els quals hi ha els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, així com l’exvicepresident Oriol Junqueras. El Tribunal de Comptes els reclama prop de 3,5 milions d’euros per despeses relacionades amb el referèndum i amb la projecció internacional del procés entre els anys 2011 i 2017.
El possible gir arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclogués aquest estiu que aquests fets no van perjudicar els interessos financers de la Unió i avalés l’aplicació de l’amnistia. Una decisió que reforça la possibilitat que el Tribunal de Comptes exculpi els investigats i doni per tancada una de les grans derivades econòmiques del procés.
Des d’ERC han celebrat aquesta perspectiva, però reclamen anar més enllà. Els republicans exigeixen que l’amnistia s’apliqui de manera immediata i completa a totes les causes que encara continuen obertes, especialment les que continuen pendents al Tribunal Suprem. Entre els afectats hi ha el mateix Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa. Des de Madrid, Junqueras ha acusat el Suprem de no aplicar-los el perdó polític i penal per motius partidistes vinculats als interessos del PP i Vox.