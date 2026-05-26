La IA transformarà el món laboral i afectarà més les dones

La Carme Poveda, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha ajudat a veure-hi clar. Amb les dades de l'informe que la Cambra de Comerç de Barcelona acaba de presentar, es pot certificar que la transformació que provocarà la IA al món laboral, acabarà afectant notablement les dones. Sempre acostumen a veure's més tocades quan es parla de llocs de feina i de responsabilitat i, en aquesta ocasió, no serà diferent.
No substitueix: transforma
Una de les conclusions principals de l’estudi és clara: la IA generativa no està destruint llocs de treball, sinó transformant les tasques: "A diferència d'altres revolucions tecnològiques, la IA afecta també les tasques cognitives i creatives, i amplia l'abast de l’automatització", explica Poveda. Aquesta transformació es produeix a partir de dos efectes principals: l'automatització d'algunes tasques que poden ser realitzades de manera més eficient per màquines i la complementarietat, perquè la tecnologia potencia les capacitats humanes i millora la productivitat.
Un impacte desigual
Un dels aspectes més destacats de l’estudi és la desigualtat de gènere en l’exposició a la intel·ligència artificial. El 30% de les dones ocupades presenta una exposició mitjana o alta. En els homes, aquesta xifra baixa al 23%. La raó és estructural: moltes dones treballen en sectors amb alta presència de tasques susceptibles d'automatització, com: gestió administrativa, comptabilitat i finances, atenció al client o tasques de secretaria. Especialment vulnerable és el col·lectiu de dones d'entre 35 i 54 anys, que acumulen anys d'experiència en aquests àmbits: "Hi ha una forta segregació de gènere al mercat laboral, i això fa que les dones estiguin més exposades a aquests canvis", subratlla Poveda.
La clau: formació i requalificació
Davant aquest escenari, el missatge és clar: cal apostar per la formació. L’informe posa el focus en la requalificació professional, en l'actualització de competències digitals i en la formació en habilitats analítiques i tecnològiques. Poveda també destaca la importància de perdre la por a la tecnologia: "Cal familiaritzar-s’hi, com vam fer amb els ordinadors o amb internet".