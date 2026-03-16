SALUT MENTAL

Tourette i tics nerviosos: claus per entendre aquest trastorn

A 'La Brúixola' rebem, com cada setmana, el psicòleg David Cueto, per parlar dels tics nerviosos i la síndrome de Tourette, un trastorn sovint envoltat de mites i que afecta sobretot la infància i l’adolescència

Redacción

Barcelona |

Els tics formen part dels trastorns del neurodesenvolupament i solen aparèixer durant la infància. Segons explica Cueto, molts nens poden "tenir moviments o sons repetitius de manera puntual", però quan aquests tics es mantenen durant molt de temps o interfereixen en la vida quotidiana poden formar part d’un trastorn més complex, com el tic crònic o la síndrome de Tourette.

El psicòleg recorda que la Tourette es caracteritza per la combinació de tics motors i vocals i que, tot i la percepció popular, només una part dels casos inclou la coprolàlia —dir paraules malsonants de manera involuntària. El trastorn sol aparèixer "entre els 3 i els 8 anys i acostuma a intensificar-se abans de la pubertat". Aproximadament un 1% dels nens poden rebre aquest diagnòstic.

Cueto també apunta que factors com l’estrès, l’ansietat o l’exposició intensa a pantalles i continguts molt ràpids poden influir en l’aparició o intensificació dels tics en alguns casos. Tot i així, destaca que hi ha tractaments psicològics i mèdics eficaços, com les teràpies cognitivoconductuals i algunes intervencions farmacològiques, que permeten reduir els símptomes i millorar la qualitat de vida de les persones que els pateixen.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer